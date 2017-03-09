07:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Не надо наговаривать на Ещенко"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, каким вышел рестарт красно-белых в чемпионате, и что ждет команду этой весной. Он подчеркнул, что доволен тем, как выступают новички красно-белых. Он также поддержал Андрея Ещенко.

– Как вам новички команды в первом официальном матче?

– Ребята уже прижились в команде. Луиз Адриану забил, Самедов штрафной, с которого забили, заработал. Другие ребята тоже, уверен, докажут, что их пригласили не зря.

– После первой весенней встречи у людей, неравнодушных к "Спартаку" есть, судя по соцсетям, недовольство Ещенко. Обратили на это внимание?

– Не заметил такого. Я всегда буду с Андреем, как и наши поклонники. Мы одна команда, одна семья с болельщиками. У всех случаются моменты, когда игра не идет, и не надо на Ещенко наговаривать. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Глушакова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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