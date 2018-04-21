Денис Глушаков: "Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что иногда может позволить себе выпить бокал вина. При этом футболист отметил, что не любит длительные застолья с обилием алкоголя.
– Вообще я не пьющий человек. Могу позволить себя бокал вина, посидеть дома, поужинать. Бывает, что сидим и с командой, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Не надо лукавить и говорить, что все паиньки, что никто не выпивает. Каждый человек – это все-таки человек.
Расписание чемпионата России по футболу
waleriy
И чем это он хвастается, что он пьяница, алкоголик . Этим не хвастаться надо , это позор. Нормальные люди эту отраву вообще не употребляют, особенно в моём кругу общения.
11:24
с.карасёв
не пей денис...бухаровым станешь...
09:22
Adios Amigos R...
А вот игроки ЦСКА и 3енита совсем не пьют. Учись, Денис...
07:29
kiborg55
Посмотри в зеркало,Денис, там не бокал вина изредка, а регулярно и не вино. Капитан команды по выпивке.
04:26
Gektor
Это, да! И все как ты, или ты как все... Дай Бог! Так выпьем за Российскй футбол, Денис!
03:20
Flamenco
Каждый человек – это все-таки человек. ))) вот скоро снимут новый фильм самогонщики 21 века, в главных ролях игроки Спартака !!! Денис МОЛОТОК!!!
03:10
Kasymus
Капитан, не обижайся... Я же правду говорю. Спорт любит других
02:38
Комс
Особенно по тебе видно, что выпивают. И не "иногда".
02:37
Kasymus
Ты пришел за титулом? Ты его получил. Все. Пора. Ты, Комбар, Каррера, Ребров, Самедыч, Промес, Петкович, Максимович, Пашалич, Роша, Ананидзе... Пора на выход
02:36
Kasymus
Денис, 2,44*7,32=17,86... Почти 18 квадратных метров... Однушка в подмосковье... Сколько надо выпить, чтоб не попасть?
02:29