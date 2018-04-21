01:44 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что иногда может позволить себе выпить бокал вина. При этом футболист отметил, что не любит длительные застолья с обилием алкоголя. 

– Вообще я не пьющий человек. Могу позволить себя бокал вина, посидеть дома, поужинать. Бывает, что сидим и с командой, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Не надо лукавить и говорить, что все паиньки, что никто не выпивает. Каждый человек – это все-таки человек. 

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https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM

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КОММЕНТАРИИ (10)
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waleriy

И чем это он хвастается, что он пьяница, алкоголик . Этим не хвастаться надо , это позор. Нормальные люди эту отраву вообще не употребляют, особенно в моём кругу общения.

11:24

с.карасёв

не пей денис...бухаровым станешь...

09:22

Adios Amigos R...

А вот игроки ЦСКА и 3енита совсем не пьют. Учись, Денис...

07:29

kiborg55

Посмотри в зеркало,Денис, там не бокал вина изредка, а регулярно и не вино. Капитан команды по выпивке.

04:26

Gektor

Это, да! И все как ты, или ты как все... Дай Бог! Так выпьем за Российскй футбол, Денис!

03:20

Flamenco

Каждый человек – это все-таки человек. ))) вот скоро снимут новый фильм самогонщики 21 века, в главных ролях игроки Спартака !!! Денис МОЛОТОК!!!

03:10

Kasymus

Капитан, не обижайся... Я же правду говорю. Спорт любит других

02:38

Комс

Особенно по тебе видно, что выпивают. И не "иногда".

02:37

Kasymus

Ты пришел за титулом? Ты его получил. Все. Пора. Ты, Комбар, Каррера, Ребров, Самедыч, Промес, Петкович, Максимович, Пашалич, Роша, Ананидзе... Пора на выход

02:36

Kasymus

Денис, 2,44*7,32=17,86... Почти 18 квадратных метров... Однушка в подмосковье... Сколько надо выпить, чтоб не попасть?

02:29

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