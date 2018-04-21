Денис Глушаков: "Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что иногда может позволить себе выпить бокал вина. При этом футболист отметил, что не любит длительные застолья с обилием алкоголя.

– Вообще я не пьющий человек. Могу позволить себя бокал вина, посидеть дома, поужинать. Бывает, что сидим и с командой, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Не надо лукавить и говорить, что все паиньки, что никто не выпивает. Каждый человек – это все-таки человек.



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