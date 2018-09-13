Денис Глушаков: "Не буду выделять никого из молодежи. Давыдова похвалили, и мы его потеряли"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что не будет выделять никого из молодых игроков красно-белых.

- Молодежь? Никого не буду выделять, - сказал Глушаков в эфире канала "Россия 24". - Похвалишь, как Давыдова, про которого сказали, что похож на Месси, - и мы его потеряли. У них все в ногах и головах. Пусть тренируются и играют. Ходят стайкой, но мы их всегда поддерживаем и советы даем. Всегда открыты для общения с ними.

Еременко? Тяжело оценивать его готовность. Тренировки - не игры. Рома - это профессионал с большим опытом. Надо ждать официальную игру или хотя бы товарищескую, чтобы понять, в каких он находится кондициях. С физикой у него все в порядке - он много тренировался индивидуально.

"Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России после шести туров, имея в активе 14 очков. Красно-белые 16 сентября сыграют дома против "Ахмата".

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