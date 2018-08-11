Денис Глушаков: "Нас было 12, их 9"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура РПЛ с "Анжи" (1:0). Гости доигрывали встречу вдевятером.

– Нас было 12, их 9. Спасибо за поддержку, дорогие болельщики! – написал футболист в своем Инстаграме. – Несмотря на серьезный численный перевес, игра получилась тяжелой. Но главное, мы заработали 3 очка! Теперь все на ПАОК! Вы нам нужны!

Ответный матч 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

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