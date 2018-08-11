Денис Глушаков: "Нам было тяжело играть даже после удалений у "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ отметил, что команда много атаковала, но мяч не шел в ворота.

- Мы ожидали, что "Анжи" будет играть от обороны, - сказал Глушаков. - У них сейчас тяжелая ситуация, проблемы в команде и в регионе, в футболе. Команда потихоньку рассыпается, как и другие клубы. Я считаю, что в этом регионе должен быть футбол. А что касается игры, мы хотели быстро переводить мяч с фланга на фланг и взламывать оборону соперника, чтобы один в один оставлять Промеса или Ташаева. Мы видели, что махачкалинцы успевали перестраиваться, и тренер нас просил, чтобы мы вклинивались вперед, атаковали и помогали Зе Луишу.

- Если бы не было двух удалений, "Спартак" дожал бы "Анжи"?

- Откуда я знаю? И вы тоже этого не знаете. Что не делается, все к лучшему. Может, после одного удаления тоже не дожали бы, да второе помогло. Это все шутки, конечно. Нам было тяжело играть. Даже на тренировках бывают такие упражнения, когда десять против восьми играют или шесть против четырех. Тяжело забивать в любом случае. Обороняться легче, чем атаковать и забивать. Мы много атаковали, взламывали оборону соперника, но мяч не шел в ворота. Были какие-то рикошеты или еще что-то. Инициатива была у нас. Мы хотели забить. Где-то просто удача отвернулась. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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