Денис Глушаков: "Надо вернуть систему "весна-осень", а то опять осенью будем по болоту прыгать, бегать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что нужно изменить структуру проведения чемпионата России, чтобы матчи проводились летом. С 2012 года первенство страны проходит в формате "осень-весна".
– Надо ли что-то менять для улучшения футбола?
– Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать.
bvp
Система "осень-весна" полностью соответствует нашему футболу, она алогична по своей сути.
12:50
PitersS
Насчет РПФЛ можно рассуждать, но ФНЛ и ПФЛ тоже делают перерыв 2 месяца, а при их полях и географической разбросанности этот перерыв-полная глупость. Сборников там нет, международных матчей-тоже-вопрос надо решать с этими лигами. Эти лиги куют смену, как бы, и играют в отвратительных условиях.
12:40
serzheo
Недолго муки совести мучали Глушака. Опять разговорился.
12:35
ВеликийПашаБуре
Логика у трансвестита огонь. При "весне -осень" осенью играть пищевик играть не будет!
11:45
waleriy
А глушаков то откуда знает какая система больше подходит. Он же больше специалист по паленому самогону , а алкоголику заподло играть в футбол
11:17
Семь ветров
Весна - осень" единственный вариант подходящий для нас, тем не менее нашлось немало зомбированных которым нет разницы и перерыв посреди чемпионата в 3 месяца это норма, ну так этим товарищам и Укроп понравился бы и лимит пользу приносит.))
10:59
lavric999
Нужно что-то кардинально новое, например, поздняя осень-зима (в закрытых помещениях).
10:57
tarkys
Две недели, для средней полосы имеют значение, но и отдыхать летом в России, это нонсенс.
10:55
vassel
А чем новая схема мешает играть летом и заставляет зимой???
10:54
Завхоз Лызин
А недавно сей господин по другому пел - хорошо, что перешли на систему осень-весна. Раньше у нас был один отпуск зимой, а теперь два - и зимой и летом!
10:41
Pimen
Слава Богу,с Денисом все нормально. Я подумал,не ушел ли Глушаков замаливать грехи,а он снова в эфире, снова,что называется, "в каждой строчке".
10:39
old grumbler
А смысл????? Раньше весной по болотам играли, какая разница - нашим игрокам как плохим танцорам всё время что то мешает!!!!!
10:24
vaysman
а какая нафиг разница?
10:03
kaduly
При любой системе надо играть осенью,закусывать надо.
09:52
sergant89
Денис Глушаков. Завязываю с футболом записываюсь в сэкс комментатором))
09:47
Serenky25
Денис похоже день рождение Спартака начал отмечать с самого утра 18.04.2018 г. В итоге НИКАКОЙ вышел на важный матч (после самогоночки наверное) и запорол три важнейших момента. Похоже на следующий матч он отдыхает, вот и продолжает "размышлять" под C2H5OH.
09:28
tarkys
Согласовав свой календарь с европейским и установив лимит, надо ответить на два вопроса, это помогло поднять уровень футбола в России, это способствует профессиональному росту российских игроков? Есть только один точный ответ, это способствует росту зарплаты российских игроков и величине контракта, за что держимся тогда?
09:13
Xenosag
Кто ты вообще такой, чтобы влиять на календарь!? Получаешь свои миллиарды рублей, так что вообще молчи, жалуется он!
08:56
mikeV
sailor1990 - ладно дурачками-то прикидываться, можно играть в августе, и в 2 раза повысить плотность матчей в тёплые месяцы (апрель-октябрь), вместо введения идиотских кубков лиги и т.п. И всё нормально будет. А Весна-осень вместо осень-весна нужна только потому, что перерыв в играх летом меньше, чем зимой. К расписанию матчей это никакого отношения не имеет, это вопрос формальной группировки результатов в чемпионат.
08:46
ustin007
Надо вернуть Глушакова в Ростов а то опять из за него всяким Тосно будем проигрывать!!!!
08:08
Vlаdimir
А раньше не бегали по болоту?
08:00
Гол еще гол
yukulikov, все уже знают о твоих достижениях, все рады, но доставай только, ищи в другом месте простаков, которые за 2 недели захотят стать красавцами.
07:59
цскамакс
когда уже заткнется этот мутант?
07:49
П_о_в_а_р_
Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск ----------------------- ЧМ потому что, Динь... а не потому что лето начинается... Затравили человека совсем, он остатний моск потерял.((( Грустно
07:48
sailor1990
Деня, напиши свой вариант календаря, чтобы: 1. впихнуть туда все соревнования, 2. чтобы не пришлось прыгать по болотам. А мы с удовольствием ознакомимся
07:48