Денис Глушаков: "Надо вернуть систему "весна-осень", а то опять осенью будем по болоту прыгать, бегать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что нужно изменить структуру проведения чемпионата России, чтобы матчи проводились летом. С 2012 года первенство страны проходит в формате "осень-весна".

– Надо ли что-то менять для улучшения футбола?

– Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать.

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