07:32 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Надо вернуть систему "весна-осень", а то опять осенью будем по болоту прыгать, бегать"

25

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что нужно изменить структуру проведения чемпионата России, чтобы матчи проводились летом. С 2012 года первенство страны проходит в формате "осень-весна".

– Надо ли что-то менять для улучшения футбола?

– Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать. 

Все о чемпионате России по футболу

Опрос

Что "Спартаку" делать с Глушаковым?
голосовать
25
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
Войти, чтобы оставить комментарий

bvp

Система "осень-весна" полностью соответствует нашему футболу, она алогична по своей сути.

12:50

PitersS

Насчет РПФЛ можно рассуждать, но ФНЛ и ПФЛ тоже делают перерыв 2 месяца, а при их полях и географической разбросанности этот перерыв-полная глупость. Сборников там нет, международных матчей-тоже-вопрос надо решать с этими лигами. Эти лиги куют смену, как бы, и играют в отвратительных условиях.

12:40

serzheo

Недолго муки совести мучали Глушака. Опять разговорился.

12:35

ВеликийПашаБуре

Логика у трансвестита огонь. При "весне -осень" осенью играть пищевик играть не будет!

11:45

waleriy

А глушаков то откуда знает какая система больше подходит. Он же больше специалист по паленому самогону , а алкоголику заподло играть в футбол

11:17

Семь ветров

Весна - осень" единственный вариант подходящий для нас, тем не менее нашлось немало зомбированных которым нет разницы и перерыв посреди чемпионата в 3 месяца это норма, ну так этим товарищам и Укроп понравился бы и лимит пользу приносит.))

10:59

lavric999

Нужно что-то кардинально новое, например, поздняя осень-зима (в закрытых помещениях).

10:57

tarkys

Две недели, для средней полосы имеют значение, но и отдыхать летом в России, это нонсенс.

10:55

vassel

А чем новая схема мешает играть летом и заставляет зимой???

10:54

Завхоз Лызин

А недавно сей господин по другому пел - хорошо, что перешли на систему осень-весна. Раньше у нас был один отпуск зимой, а теперь два - и зимой и летом!

10:41

Pimen

Слава Богу,с Денисом все нормально. Я подумал,не ушел ли Глушаков замаливать грехи,а он снова в эфире, снова,что называется, "в каждой строчке".

10:39

old grumbler

А смысл????? Раньше весной по болотам играли, какая разница - нашим игрокам как плохим танцорам всё время что то мешает!!!!!

10:24

vaysman

а какая нафиг разница?

10:03

kaduly

При любой системе надо играть осенью,закусывать надо.

09:52

sergant89

Денис Глушаков. Завязываю с футболом записываюсь в сэкс комментатором))

09:47

Serenky25

Денис похоже день рождение Спартака начал отмечать с самого утра 18.04.2018 г. В итоге НИКАКОЙ вышел на важный матч (после самогоночки наверное) и запорол три важнейших момента. Похоже на следующий матч он отдыхает, вот и продолжает "размышлять" под C2H5OH.

09:28

tarkys

Согласовав свой календарь с европейским и установив лимит, надо ответить на два вопроса, это помогло поднять уровень футбола в России, это способствует профессиональному росту российских игроков? Есть только один точный ответ, это способствует росту зарплаты российских игроков и величине контракта, за что держимся тогда?

09:13

Xenosag

Кто ты вообще такой, чтобы влиять на календарь!? Получаешь свои миллиарды рублей, так что вообще молчи, жалуется он!

08:56

mikeV

sailor1990 - ладно дурачками-то прикидываться, можно играть в августе, и в 2 раза повысить плотность матчей в тёплые месяцы (апрель-октябрь), вместо введения идиотских кубков лиги и т.п. И всё нормально будет. А Весна-осень вместо осень-весна нужна только потому, что перерыв в играх летом меньше, чем зимой. К расписанию матчей это никакого отношения не имеет, это вопрос формальной группировки результатов в чемпионат.

08:46

ustin007

Надо вернуть Глушакова в Ростов а то опять из за него всяким Тосно будем проигрывать!!!!

08:08

Vlаdimir

А раньше не бегали по болоту?

08:00

Гол еще гол

yukulikov, все уже знают о твоих достижениях, все рады, но доставай только, ищи в другом месте простаков, которые за 2 недели захотят стать красавцами.

07:59

цскамакс

когда уже заткнется этот мутант?

07:49

П_о_в_а_р_

Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск ----------------------- ЧМ потому что, Динь... а не потому что лето начинается... Затравили человека совсем, он остатний моск потерял.((( Грустно

07:48

sailor1990

Деня, напиши свой вариант календаря, чтобы: 1. впихнуть туда все соревнования, 2. чтобы не пришлось прыгать по болотам. А мы с удовольствием ознакомимся

07:48

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!