Денис Глушаков: "Мы, ***, 16 лет ничего не выигрывали. Но сегодня мы – чемпионы"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не скрывал эмоции во время празднования чемпионства. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как питерцы уступили на своем поле грозненской команде. Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

– Хочу поблагодарить болельщиков за этот сезон, – подчеркнул Глушаков. – Мы чувствовали эту поддержку. Мы вас любим, ценим. Мы, ***, 16 лет ничего не выигрывали. Но сегодня мы – чемпионы!