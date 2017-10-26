Денис Глушаков: "Лимит? Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звезды"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков неоднозначно относится к возможности введения лимита на легионеров в чемпионате России, который предусматривает присутствие в заявке десяти легионеров и пятнадцати россиян.

Полузащитник за то, чтобы в премьер-лигу приезжали хорошие футболисты и поднимали уровень РФПЛ. Напомним, что на данный момент в первенстве действует лимит "6+5". При нем на поле должно находиться не менее пяти российских игроков.

– Слышали про возможную систему десять легионеров плюс пятнадцать россиян в заявке? Как относитесь к этому? – вопрос Глушакову.

– Поживем – увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звезды и поднимали уровень нашего чемпионата.

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