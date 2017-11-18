Денис Глушаков: "Как "Краснодар" может быть слабым, если он в тройке был?!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) подчеркнул, что команда одержала заслуженную победу. Хавбек отметил хорошую реализацию моментов красно-белыми.

– Крупная победа стала неожиданностью для вас?

– Не то чтобы неожиданность. Самое главное – мы выиграли, взяли 3 очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как "Краснодар" будет играть, специально готовились к этой команде. Победили закономерно, контролировали весь матч и реализовали свои моменты, организованно сыграли в обороне. Закономерный счет.

– Такой слабый "Краснодар" не удивил?

– "Краснодар" как может быть слабым, если он в тройке был?! Высокие места занимает. Какие-то проблемы бывают у каждой команды – игра не пошла или еще что-то. Но не хочу разбирать "Краснодар". Мы выиграли – это самое главное.

– Счет по игре?

– Думаю, по игре. У нас было больше моментов и хорошая реализация. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"