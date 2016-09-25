Денис Глушаков: "Где бы еще 26 тысяч на "Уфу" собралось?"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражение от "Уфы" в матче 8-го тура чемпионата России (0:1), отметил, что у команды нет спада, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге.
– "Уфа" – неудобный соперник для "Спартака"? В том сезоне у нее тоже не выиграли.
– Да, предупреждал ребят. Но не забили столько моментов... Да и спорных эпизодов хватало. Пенальти могли и на Зобнине дать, и в руку мяч попадал. если дома так судят...
Хотя дело, повторю, не в арбитре. Больше не повезло: из пустых ворот выбивали, перекладина... Но это игра. За это болельщики футбол и любят. А ссылаться можно на что угодно.
– Два поражения подряд – это не спад?
– Никакого спада нет! Самоотдача была сумасшедшая, болельщики хлопали. Спасибо им за поддержку. 26 тысяч пришло на "Уфу"! Где бы еще столько на "Уфу" собралось?
Fedor81
В Питере не может быть больше ) там стадио 22 (ну 23) тыс вмещает всего. Вот будет распил-арена дсотроена, тады да.
09:26 26 сентября
defender_8
Интересно, Глушаков следит за своей статистикой? Сколько передач назад, сколько обостряющих и т.д.? Есть у этого молодого человека заметная страсть - судить других, а о себе - ни слова. Роль лидера дается Спартаку с трудом. Преодолевать густую оборону - адский труд и тут Глушаков, мягко говоря, не проявил свои качества, но костюмчик посоветовал сжечь, соперника унизил, посетовал на плохое судейство "дома"! А играл Глушаков так себе, не как последний матч.
09:04 26 сентября
suiss
Ну в Лестере тоже пришли бы, да и в Шанхае, думаю, одних мальчиков подающих мячи собралось бы не меньше.
23:57 25 сентября
regjy
"26 тысяч пришло на "Уфу"! Где бы еще столько на "Уфу" собралось?" ты не поверишь! в Уфе!:)))
21:39 25 сентября
Jumakos
Заткнись бездарность.
21:29 25 сентября
Thunderbolt
А в Питере на "домашней" игре Уфы разве не обльше было?
21:26 25 сентября