Денис Глушаков: "Где бы еще 26 тысяч на "Уфу" собралось?"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражение от "Уфы" в матче 8-го тура чемпионата России (0:1), отметил, что у команды нет спада, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге.

– "Уфа" – неудобный соперник для "Спартака"? В том сезоне у нее тоже не выиграли.

– Да, предупреждал ребят. Но не забили столько моментов... Да и спорных эпизодов хватало. Пенальти могли и на Зобнине дать, и в руку мяч попадал. если дома так судят...

Хотя дело, повторю, не в арбитре. Больше не повезло: из пустых ворот выбивали, перекладина... Но это игра. За это болельщики футбол и любят. А ссылаться можно на что угодно.

– Два поражения подряд – это не спад?

– Никакого спада нет! Самоотдача была сумасшедшая, болельщики хлопали. Спасибо им за поддержку. 26 тысяч пришло на "Уфу"! Где бы еще столько на "Уфу" собралось?