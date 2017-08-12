Денис Глушаков: "Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения "Спартак" не заслуживал"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что красно-белые сыграли невнимательно и допустили индивидуальные ошибки. Он также добавил, что его команда не заслуживала поражения.
– Упустили победу. Контролировали ситуацию, было много моментов, но пропустили два за две минуты, – сказал Глушаков. - Неприятно.
– Что-то предвещало такую развязку?
– Невнимательно сыграли, допустили индивидуальные ошибки. Пропустили контратаку. Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения, считаю, не заслуживали. Сложно анализировать по горячим следам. Но многое получалось, контролировали, комбинировали. Но не реализовали. Допустили детские ошибки и пропустили детские голы.
- Команда поддержала Селихова?
- Да, он неплохо сыграл, много выручал. Чего поддерживать? Он профессионал.
- С чего началась стычка в концовке?
- Видел, Вернблум толкнул кого-то из наших. Кажется, Квинси. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
БобровФан
Дорогой Денис, при всем уважении к Спартаку команда сама выбрала путь к удержанию счета. Вот и не повезло! А если бы все сделали, чтобы забить второй гол, у ЦСКА было бы гораздо меньше шансов забить. Вот ЦСКА всегда борется до конца. Если Спартак хочет побеждать, придется выжимать себя в каждой игре.
21:20
mallwen
Не днари, слишком критично, а середняки. Для борьбы за еврокубковую зону. Не самый плохой уровень, но и не для стабильной борьбы за победу в чемпионате. Прошлый год всё срослось, победы на последних минутах, слабость конкурентов, ранний вылет из ЛЕ, Зобнин в отличной форме многое подчищающий с 2 сердцами. Но это всё было на максимуме. Всё время на максимуме не бывает. Сейчас закономерный по уровню игроков откат на борьбу за еврокубки. Зенит в гостях, ЦСКА в гостях, Уфа в гостях, Динамо в гостях - 2 очка в 4 матчах. И это закономерно при таком составе и такой форме игроков средней линии. Усиливать просто некем, запасные такие же или слабее.
21:07
Millwall82
Послушайте ну Глушак всегда был днарем, кроме того сезона, что вы от него хотите. Он один год выстрелил, а ему уже напомню 30. Комбар, Ещенко, Самедов тоже днари.
20:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все справедливо. Спам играл посредственно. Ничего не создал. Гол случайный за счет кондового рикошета. А даунько пусть продолжает дуть самогонку.
20:56
armi
Глушакову: Ну ясно дело, не заслужил. Сейчас Комитет РФС соберется и отменит результат матча. Усё буить у порядку!!!!!!! Давай, шампион, дальший!!!!!!!
20:53
asid77
по поводу заслужил в том чемпионате спартак выграл кучу матчей по 1-0 фортуна возвращается
20:50
starter
Последний раз я такое припоминаю еще во времена Ярошика, по моему ЧР 2003, 1-2 в конце превратились в 3-2 в нашу пользу. С победой!!!
20:47
Platinum1991
Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА. Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова за что и получили гол в свои ворота! Ошибка защиты, которая привела к голу в ворота Спартака. Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо! Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ. ВЫНИМАЙ Спартак. Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты! Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!! Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ! Умело держи мяч и победа в кармане. Вот вам и защита Спартака! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ!
20:47
кузя23
"- Команда поддержала Селихова? - Да, он неплохо сыграл, много выручал. Чего поддерживать? Он профессионал." -- Ээээ,а не Глушаков ли просил болельщиков его поддержать? То есть Глушакова можно,а Селихова не надо поддерживать, он же профессионал? Во Глушак гонит,сам себе противоречит. Иудушка он такой.
20:39
эстонский армеец
Это всё за халяву прошлого сезона, за "отскоки" - хватит Глушачок удачу "дёргать"( гол - и тот с рикошета), теперь в футбол надо играть. И , вдруг, "не шмогла...")))
20:33
shpasic
в этот раз Васин не подарил мяч на ленточке, увы, не повезло.
20:29
Slim Taller
А Спартак за весь матч создал хоть один мало-мальски голевой момент?! Какой же это чемпион,который без помощи судьи импотентен?!
20:27
Andrey6201
Задолбали балеруны Глушков, Комбаров, Промес... валиться на поле после каждого касания их тщедушных тушек. Поделом, ребята, нехрен было балетоман втором тайме заниматься. ЛЧ отгрузит вам по полной
20:25
PitersS
Ошибки-не ошибки.. Головин бил по воротам-попал в Щенникова и гол. Не надо сводить к ошибкам, когда пропускаешь-без них и голов бы не было. Надо говорить о том, почему сами не забили сколько надо. В прошлом году Глушаков как не пробьет со средней, так опасно-с ЦСКА пробил несколько раз-шипунки. Нет игровой кондиции, когда все получается без напряжения, как бы само собой. Форму не набрал сам и команда, еще не в кондициях. Может и не наберут, может с мотивацией сложности, прошла любовь команды и тренера и начались трения. Факторов много, а класс не таков, чтобы выигрывать на нем.
20:24
nikvp
Матч не заканчивается после забитого гола. Тебе ли, Дениска, этого не знать,
20:21
sava_
Глушак,ты тут ошибся наказали НАС конявые по делу,игры от Вас вапще не увидел,жаль...что Макаронника скоро Федун пнет пинком под зад,но увы жизнь такая ща)
20:18
marksan
shpasic____ На двойку! Ковырялка подвела! Это же не по крышам миллионных авто прыгать!
20:17
mallwen
К сожалению заслуживал. За весь второй тайм ни одной внятной контратаки. Забили и сразу схватились за счёт. По итогам 2 таймов результат закономерен. Жаль, что дали надежду на победу или ничью, но снова налажали. Весь сезон опять качели будут. Хоть в прошлом году порадовали и на том спасибо, в этом можно не переживать за итог. Ничего хорошего в нём не будет. Стандартная борьба за попадание в пятёрку.
20:16
Спринт
С такими как Глушаков, Комбаров, Кутепов "Спартак" не то, что сильной, а просто нормальной командой ни когда не станет. Слишком слабый игровой уровень.
20:16
marksan
Сколько можно выезжать на везении? Уже по всему инету хохот идёт про тебя - он забивает такие мечи, которые не должны забиваться! Во всех подобных случаях - это, по-дворовому, называлось "закавырял"! Но фарт когда-нибудь всегда кончается!
20:15
Millwall82
Было много моментов?????
20:15
Пиитерец
Дайте, пожалуйста, Глушакову такой контракт, какой он хоче. Ну очень просим!
20:09
shpasic
Денис, по километражу снова в тройке?
20:09