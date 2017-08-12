Денис Глушаков: "Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения "Спартак" не заслуживал"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что красно-белые сыграли невнимательно и допустили индивидуальные ошибки. Он также добавил, что его команда не заслуживала поражения.

– Упустили победу. Контролировали ситуацию, было много моментов, но пропустили два за две минуты, – сказал Глушаков. - Неприятно.

– Что-то предвещало такую развязку?

– Невнимательно сыграли, допустили индивидуальные ошибки. Пропустили контратаку. Футбол наказывает тех, кто ошибается. Но поражения, считаю, не заслуживали. Сложно анализировать по горячим следам. Но многое получалось, контролировали, комбинировали. Но не реализовали. Допустили детские ошибки и пропустили детские голы.

- Команда поддержала Селихова?

- Да, он неплохо сыграл, много выручал. Чего поддерживать? Он профессионал.

- С чего началась стычка в концовке?

- Видел, Вернблум толкнул кого-то из наших. Кажется, Квинси. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"