Денис Глушаков: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию со сборов красно-белых. На снимке хавбек находится в тренажерном зале в окружении партнеров по команде (Артем Ребров, Роман Зобнин и Илья Кутепов) и со штангой на спине. Подпись к фото гласит: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото".