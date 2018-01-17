Денис Глушаков: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию со сборов красно-белых. На снимке хавбек находится в тренажерном зале в окружении партнеров по команде (Артем Ребров, Роман Зобнин и Илья Кутепов) и со штангой на спине. Подпись к фото гласит: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото".
Есть командное фото,а есть тренажёрное фото! 💪🏼#команда #подготовка #тренировка #тренажерныйзал #физподготовка #сила #работа #врадость #спартак #москва #россия #великий #клуб #spartak #moscow #russia #repost #зобнин #ребров #кутепов #глушаков #тренер #хави #спонсор #rocs #лукойл #дубай #эмираты #сбор
igogohruhru
поди фотошоп, как обычно?
20:09 17 января
баламошка
Глушаков оторвал колёса у паровоза.
20:07 17 января
shpasic
а где все шоколадки?! что за расизм!
19:56 17 января