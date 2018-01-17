19:47 17 января | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию со сборов красно-белых. На снимке хавбек находится в тренажерном зале в окружении партнеров по команде (Артем Ребров, Роман Зобнин и Илья Кутепов) и со штангой на спине. Подпись к фото гласит: "Есть командное фото, а есть тренажерное фото".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

поди фотошоп, как обычно?

20:09 17 января

баламошка

Глушаков оторвал колёса у паровоза.

20:07 17 января

shpasic

а где все шоколадки?! что за расизм!

19:56 17 января