Денис Глушаков: "Если видеоассистентами пользуются уже в Европе, то и нам некуда деться"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Спорт день за днем" выразил уверенность в том, что рано или поздно в чемпионате России появится система видеоповторов. По словам полузащитника, изначально он был против повторов, но изменил свое мнение после Кубка конфедераций-2017.
– В РФПЛ хотят ввести видеоповторы. Руководство "Краснодара" уже 3 декабря в матче с "Ахматом" предполагает запустить новое оборудование. Действительно в этом есть необходимость? – вопрос Глушакову.
– В любом случае рано или поздно мы придем к этому новшеству. Если видеоассистентами пользуются уже в Европе, то и нам некуда деться. Сначала я считал, что повторы не нужны, – все-таки пропадет страсть, желание и футбольные интриги. Потом пересмотрел свое мнение на Кубке конфедераций.
– Давайте представим такую ситуацию: вы подготовили перфоманс после забивания гола, но новые технологии помешали его исполнить.
– Тогда буду стараться забить еще. Вообще еще ни разу не было, чтобы я задумывал и не забивал. Предчувствие какое-то перед игрой.
– Когда в ближайшее время ждать от вас что-то подобное?
– Не знаю, надо вспомнить, какие будут праздники. Я не готовлюсь к этому заранее, обычно случается все спонтанно. В день игры понимаю, что нужна майка. Прошу ее у администратора и отправляю специальных людей, чтобы напечатали.
Platinum1991
Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Систему видеоповторов (VAR) уже тестируют в Австралии, США и Канаде, Германии, Италии, Бразилии, Голландии, Португалии и в других странах. Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие. После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России. На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате. Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ведь ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
11:00
стс911
если там уже половина дырявых, ТО И НАМ НЕКУДА ДЕТЬСЯ.
11:00
Gordon
Ещё один радетель за хренотень...
10:56