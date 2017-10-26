Денис Глушаков: "Если видеоассистентами пользуются уже в Европе, то и нам некуда деться"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Спорт день за днем" выразил уверенность в том, что рано или поздно в чемпионате России появится система видеоповторов. По словам полузащитника, изначально он был против повторов, но изменил свое мнение после Кубка конфедераций-2017.

– В РФПЛ хотят ввести видеоповторы. Руководство "Краснодара" уже 3 декабря в матче с "Ахматом" предполагает запустить новое оборудование. Действительно в этом есть необходимость? – вопрос Глушакову.

– В любом случае рано или поздно мы придем к этому новшеству. Если видеоассистентами пользуются уже в Европе, то и нам некуда деться. Сначала я считал, что повторы не нужны, – все-таки пропадет страсть, желание и футбольные интриги. Потом пересмотрел свое мнение на Кубке конфедераций.

– Давайте представим такую ситуацию: вы подготовили перфоманс после забивания гола, но новые технологии помешали его исполнить.

– Тогда буду стараться забить еще. Вообще еще ни разу не было, чтобы я задумывал и не забивал. Предчувствие какое-то перед игрой.

– Когда в ближайшее время ждать от вас что-то подобное?

– Не знаю, надо вспомнить, какие будут праздники. Я не готовлюсь к этому заранее, обычно случается все спонтанно. В день игры понимаю, что нужна майка. Прошу ее у администратора и отправляю специальных людей, чтобы напечатали.