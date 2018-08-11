Денис Глушаков: "Джикия? В "Спартаке" каждый футболист на вес золота"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Анжи" 1:0 в матче 3-го тура РПЛ отметил, что соперник сделал ставку на стандарт и верховые единоборства, потому что практически все футболисты московского клуба, кроме Зе Луиша, низкого роста, и у них игра головой не является коньком. Но несмотря на это все они – часть команды, а каждый игрок – на вес золота.

– Показалось, что Ханни играл в вашей тройке центральных полузащитников наравне с Романов Зобниным, а вы действовали повыше. Это была такая задумка?

– Да нет. Просто он опускался назад. Мы играли в треугольнике, Рома исполнял опорного, а мы чуть выше. В первом тайме я тоже опускался, а во втором – нет.

– Вы сказали, что "Анжи" разваливается, но вам не показалось, что соперник грамотно играл в обороне? У них защитник Чансельор весь верх выиграл. Тяжело было?

– У них на этот матч вышли высокорослые футболисты. Все, кто играет в обороне – ростом под метр девяносто. А у нас, кроме Зе Луиша, все ребята низенького роста. У них игра головой не является коньком. Поэтому соперник сделал ставку на стандарты и верховые единоборства.

– Джикия вернулся в строй. Он поможет "Спартаку"?

– Мы одна команда. Нам каждый футболист поможет, Джикия или кто-то другой. Разницы нет. Мы – "Спартак", и у нас каждый игрок на вес золота. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //

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