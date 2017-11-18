19:28 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Думаю, сыграю с "Марибором". Если поставят"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что по ходу встречи получил ушиб. Хавбек был заменен на 65-й минуте.

– Думаю, в следующем матче выйду играть. Если поставят (смеется). У меня ушиб. Даже не знаю, куда именно попали. Вроде попали в одно место, а синяк в другом вылез, – сказал Глушаков. (Екатерина ПОТАПОВА)

Напомним, что 21 ноября "Спартак" дома примет "Марибор" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Спартач и че?

Да нормально в воротах постоит. Так всегда делают ,когда хромой или толстый.

19:39