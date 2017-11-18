Денис Глушаков: "Думаю, "Спартак" не сломить"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) подчеркнул, что команда не думает о сложности календаря. Полузащитник отметил, что красно-белые рады возвращению в строй Романа Зобнина.

– Роман Зобнин вернулся. Это знаковое событие для "Спартака"?

– Когда любой футболист долго не играет, не только Роман Зобнин, команда рада возвращению тому, кто выходит из лазарета. Есть помощь, обойма.

– У "Спартака" сейчас адский календарь. Хватит ли морально-волевых сил?

– Не думам об этом, к каждой игре готовимся индивидуально. Каждый соперник по-своему хорош, с каждым будем играть.

– Насколько психологически тяжело будет играть с "Марибором"?

– Сейчас пока не думаем об этом. Мы победили, а уже на следующий день начнем готовиться к игре с "Марибором". Я думаю, нас не сломить. Мы все взрослые люди, не с такими командами играли. Все понимают ответственность. Это Лига чемпионов, слабых соперников нет. Настрой будет запредельный. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"