Денис Глушаков: "Довбня - самый неудобный вратарь для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что встреча получилась валидольной. Хавбек также добавил, что вратарь гостей Александр Довбня​ – самый неудобный голкипер для красно-белых.

– Гол "Спартака" очень напомнил прошлогодний "Амкару". Не возникли такие ассоциации?

– Даже не задумывался в этот момент. Потом уже, когда бежал радоваться, вспомнил, что где-то такое я уже видел. Но не важно, кто забил мяч. Он, конечно, красивый, но, прежде всего, это три очка. Мы столько раз били по воротам и не забили. В первом круге то же. За два матча, наверное, ударов восемьдесят сделали и не могли забить.

– В целом, какие впечатления от матча?

– Удовлетворительные. Конечно, можем еще лучше. Неудовлетворен нем, что не реализовали столько моментов… Из-за этого немного расстроен. Пришлось понервничать руководству, игрокам, тренерскому штабу. Валидольный матч.

– Довбня – самый неудобный вратарь для "Спартака"?

– Ну, да. Наверное, для него "Спартак" – фартовая команда.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)