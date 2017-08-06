22:36 6 августа | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Чемпионат продолжается"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков философски отнесся к поражению от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

- Что тут говорить? Чемпионат продолжается, - сказал Глушаков.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Bibigon2000

да маленький даунито,чемпионат продолжается,только штанишки не надевай,так и ходи...

02:53

Мару_Саймон

itiv, главная проблема державников - они винят в своих низких зарплатах тех, у кого они высокие. А не царя-батюшку, докатившего страну до такой жизни. Как все истерили, когда Кокорин и Мамаев бухнули в Монако. А то, что творят царь-батюшка и дружки его, всем пофиг

01:04

shpasic

капитан, капитан, улыбнитесь!..

00:28

Николай.Н

Денис,согласен чемпионат продолжается....,есть еще место куда опускаться по турнирной таблице.Сливайте ЛЧ как слили в прошлом сезоне ЛЕ,а то окажетесь в ФНЛ.

00:24

Millwall82

Ну неуч этот глушаков, неуч. Школа какая-то деревенская.

23:37 6 августа

pobedaSpartak

чемп продолжается, лига приближается... Каррера должен сделать правильные выводы, что-то придумать и показать, чего он стоит как тренер.

23:27 6 августа

old grumbler

Не надо было злить спящего льва своими подколками.... лев проснулся и сожрал Спартак...

23:20 6 августа

armeecc

Глушаков......... Это похороны!!!!!!

23:15 6 августа

armeecc

ДЕНИС ЭТО ПОХОРОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!

23:13 6 августа

bvb1987

ха ха глушак,когда праздновать будете победу Зенита?)

23:05 6 августа

Левша

Для многих игроков Спартака,особенно паспортистов,чемпионат уже может и закончиться.Будут со скамеек наблюдать за тем,как другие играют.

23:03 6 августа

shpasic

Дениска-то отпраздновал на "Крестовском", как собирался?

23:01 6 августа

itiv

Да уж! Может Костылев и прав! Недоучка! При пенсии в 12 тыс. руб в стране. Научили один да два складывать, что бы получилось 3 млн.EURO. А в лучшие времена - бороздил бы просторы армейского Хабаровска!

22:58 6 августа

Malshion

для Зенита - да

22:49 6 августа