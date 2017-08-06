Денис Глушаков: "Чемпионат продолжается"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков философски отнесся к поражению от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
- Что тут говорить? Чемпионат продолжается, - сказал Глушаков.
Bibigon2000
да маленький даунито,чемпионат продолжается,только штанишки не надевай,так и ходи...
02:53
Мару_Саймон
itiv, главная проблема державников - они винят в своих низких зарплатах тех, у кого они высокие. А не царя-батюшку, докатившего страну до такой жизни. Как все истерили, когда Кокорин и Мамаев бухнули в Монако. А то, что творят царь-батюшка и дружки его, всем пофиг
01:04
shpasic
капитан, капитан, улыбнитесь!..
00:28
Николай.Н
Денис,согласен чемпионат продолжается....,есть еще место куда опускаться по турнирной таблице.Сливайте ЛЧ как слили в прошлом сезоне ЛЕ,а то окажетесь в ФНЛ.
00:24
Millwall82
Ну неуч этот глушаков, неуч. Школа какая-то деревенская.
23:37 6 августа
pobedaSpartak
чемп продолжается, лига приближается... Каррера должен сделать правильные выводы, что-то придумать и показать, чего он стоит как тренер.
23:27 6 августа
old grumbler
Не надо было злить спящего льва своими подколками.... лев проснулся и сожрал Спартак...
23:20 6 августа
armeecc
Глушаков......... Это похороны!!!!!!
23:15 6 августа
armeecc
ДЕНИС ЭТО ПОХОРОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
23:13 6 августа
bvb1987
ха ха глушак,когда праздновать будете победу Зенита?)
23:05 6 августа
Левша
Для многих игроков Спартака,особенно паспортистов,чемпионат уже может и закончиться.Будут со скамеек наблюдать за тем,как другие играют.
23:03 6 августа
shpasic
Дениска-то отпраздновал на "Крестовском", как собирался?
23:01 6 августа
itiv
Да уж! Может Костылев и прав! Недоучка! При пенсии в 12 тыс. руб в стране. Научили один да два складывать, что бы получилось 3 млн.EURO. А в лучшие времена - бороздил бы просторы армейского Хабаровска!
22:58 6 августа
Malshion
для Зенита - да
22:49 6 августа