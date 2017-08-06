Денис Глушаков: "Чемпионат продолжается"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков философски отнесся к поражению от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

- Что тут говорить? Чемпионат продолжается, - сказал Глушаков.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"