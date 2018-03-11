Денис Глушаков: "Было прохладно, но мы не впервые так играем"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что на поле был идеальный газон. Хавбек также добавил, что атмосфера на стадионе была хорошая.

– Как в такую погоду играть? Было холодно.

– Прохладно. Мы не впервые так играем. С ЦСКА также играли в начале декабря. Тоже было холодно. Сегодня были футбольные условия, хорошее поле, атмосфера. Газон нормальный, идеальный. Конечно, с "Локомотивом" тяжело было играть, потому что шел снег, мяч было не видно болельщикам, как говорят. Но есть свои моменты, которые не устраивают футболистов или болельщиков. Мы живем в такой стране, ничего не поделаешь. У нас сейчас чемпионат мира и матчи никуда не перенесешь, потому что еще идет Кубок России, кто-то играет в Лиге Европы. Некуда переносить встречи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)