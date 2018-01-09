Денис Глушаков: "Будем стараться радовать болельщиков и отдавать все силы на 200 процентов"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что все в команде понимают, что тренировочный процесс в преддверии второй части чемпионата России будет тяжелым. Он также добавил, что игроки будут отдавать все силы на 200 процентов.

Напомним, сегодня красно-белые отправились в ОАЭ на первый сбор, где будут работать до 22 января.

– Все понимают, что тренировочный процесс будет тяжелым. Мы настраиваемся, готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы, – сказал в интервью клубной пресс-службе Глушаков. – Мы будем стараться радовать болельщиков, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов. Очень хочется уже сыграть официальный матч, чтобы наши трибуны заполнились.