Денис Глушаков: "Больная тема "Спартака" - забить гол и сесть назад"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что его команда контролировала игру до второго гола. Хавбек также добавил, что красно-белые часто садятся назад после забитого мяча.

– Мы контролировали игру до второго гола, но потом опустились назад, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Это наша больная тема. Наверное, это психологический момент, когда забиваем, но потом садимся и отдаем инициативу. То же самое было и в матче с "Марибором".