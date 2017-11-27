22:48 | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков: "Больная тема "Спартака" - забить гол и сесть назад"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что его команда контролировала игру до второго гола. Хавбек также добавил, что красно-белые часто садятся назад после забитого мяча.

– Мы контролировали игру до второго гола, но потом опустились назад, – сказал в интервью программе "8-16" на телеканале "Наш футбол" Глушаков. – Это наша больная тема. Наверное, это психологический момент, когда забиваем, но потом садимся и отдаем инициативу. То же самое было и в матче с "Марибором".

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

ЕгорБугор,подмойся.

23:36

ЕгорБугор

Банщица глушакова иди своих одноклубничкиных обсллуживай

23:00