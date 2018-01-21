Денис Глушаков: "А какие обои были у вас?"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме выложил фотографию из своего детства. На ней полузащитник сборной России сидит на кровати, а стена позади увешана футбольными плакатами. Подпись к снимку гласит: "А какие обои были у вас?".
Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме выложил фотографию из своего детства. На ней полузащитник сборной России сидит на кровати, а стена позади увешана футбольными плакатами. Подпись к снимку гласит: "А какие обои были у вас?".
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Вот так и раскрываются секреты. Он с детства топит за команду PEPSI!!!
10:30