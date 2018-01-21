Денис Глушаков: "А какие обои были у вас?"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме выложил фотографию из своего детства. На ней полузащитник сборной России сидит на кровати, а стена позади увешана футбольными плакатами. Подпись к снимку гласит: "А какие обои были у вас?".