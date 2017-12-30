Денис Глушаков: "2017 год получился удачным, но были и грустные минуты"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Хавбек поблагодарил всех за поддержку и отметил, что 2017-й получился удачным.

– Дорогие друзья, давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме. – Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней – одной семьей!

Спасибо вам за поддержку родного "Спартака" и сборной России! Всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и благополучия, чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты! P.S. всем хорошо отметить!