Денис Глушаков: "2017 год получился удачным, но были и грустные минуты"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Хавбек поблагодарил всех за поддержку и отметил, что 2017-й получился удачным.
– Дорогие друзья, давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме. – Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней – одной семьей!
Спасибо вам за поддержку родного "Спартака" и сборной России! Всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и благополучия, чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты! P.S. всем хорошо отметить!
Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минути пережили вместе и стали сильней - одной семьёй!Спасибо вам за поддержку!Родного @fcsm_official 🔴⚪и @teamrussia ! 🇷🇺Всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия,чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!😉🥂🍾P.S всем хорошо отметить! #скороновыйгод #снаступающим #новыйгод #новыйгод2018 #поздравляю #друзья #спартак #москва #народнаякоманда #семья #краснобелые #спартакмосква #spartak #moscow #russia #repost #глушаков #отдуши #праздник #праздники #футбол #болельщики#fcsm #fratria #команда #спорт #открытие