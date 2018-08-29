21:36 | Футбол — РПЛ

"Денис, дорогу в Черкизово вы не забыли". Продолжение перепалки Геркуса и Глушакова


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус, отвечая на твит хабека "Спартака"  Дениса Глушакова, заявил, что матчи Лиги чемпионов с участием красно-зеленых всегда собирали аншлаг. Ранее полузащитник красно-белых потроллил железнодорожников в связи с посещаемостью.

Денис, к сожалению, вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг. Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли, - написал Геркус в Твиттере.

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