"Денис, дорогу в Черкизово вы не забыли". Продолжение перепалки Геркуса и Глушакова

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, отвечая на твит хабека "Спартака" Дениса Глушакова, заявил, что матчи Лиги чемпионов с участием красно-зеленых всегда собирали аншлаг. Ранее полузащитник красно-белых потроллил железнодорожников в связи с посещаемостью.

@ilgerkus Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей Локомотива)) Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?)) https://t.co/WR8H6xJ4Sj – Denis Glushakov (@DGlushakov8) 29 августа 2018 г.

- Денис, к сожалению, вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг. Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли, - написал Геркус в Твиттере.

Денис, к сожалению, вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг )

Мое предложение остаётся в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли😉 – Илья Геркус (@ilgerkus) 29 августа 2018 г.

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