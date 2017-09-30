Денис Дедечко: "СКА-Хабаровск" победа была нужна как воздух"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Денис Дедечко после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команде непросто далась игра. Он также добавил, что ему хотелось бы видеть полный стадион на каждой встрече.

Отметим, что Дедечко забил победный гол, он стал для футболиста первым в сезоне.

– Я не думаю, что мы особо устали в концовке. Просто хороший соперник, сыгранный, ровная команда, поэтому было непросто, – сказал в интервью клубной пресс-службе Дедечко. – Почувствовал радость, когда забил. Это очень важная игра, мы много матчей сыграли вничью, в каких-то проиграли, и нам нужна была победа как воздух.

Конечно, хотелось бы, чтобы постоянно был полный стадион, чтобы люди искренне переживали. Мы играем для них и, конечно же, хочется полный стадион.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"