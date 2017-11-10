Денис Давыдов: "Зарплата ни капли не мешает"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что зарплата ему не мешает развиваться и стремиться к большему. По его словам, предложений от других клубов ему не поступало.

– Нет, пока не поступало, – цитирует Давыдова fanat1k.ru.

– Если поступит предложение и от "Спартака", и от клуба РФПЛ с меньшей конкуренцией среди нападающих, что выберете?

– Сложно сказать, нужно рассматривать конкретные варианты. Естественно, я хочу играть здесь. Далеко не факт, что переход в клуб с меньшей конкуренцией обеспечит тебе игровую практику. Многие ребята уходят, а оказывается, что там ничуть не лучше.

– Есть популярное мнение, что футболистам, особенно молодым, мешает развиваться высокая зарплата. Ваша зарплата вам мешает?

– Ни капли. Наоборот есть дополнительный стимул, ведь всегда хочется большего. И когда ты думаешь, что у тебя все есть, на этом все и заканчивается. Если ты можешь купить квартиру, или построить родителям дом, или сделать так, чтобы родители не работали – это же круто. Но у меня все работают.