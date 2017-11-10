Денис Давыдов: "Молодым футболистам нужно играть. Неважно где. Просто играть - вот и все"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что большая конкуренция в линии атаке красно-белых его только подстегивает. По его словам, приходится работать дополнительно.

- Лично для меня это только плюс. Я такой человек, что мне комфортно в подобных условиях, - цитирует Давыдова fanat1k.ru. - Но все футболисты разные – на кого-то, например, будешь кричать – он вообще перестанет играть, а кого-то нужно постоянно подстегивать. Как раз я из числа последних. Кому-то, конечно, такая конкуренция вредит, но не мне.

- Вы наверняка сами анализируете нынешнее положение дел. Что мешает заиграть в основе?

- Тяжело однозначно ответить на этот вопрос. Естественно, у меня всегда есть надежда, что в следующем матче мне представится шанс, и я буду играть. 22 года – это тот самый возраст, когда ты уже должен играть постоянно. Но опять же, значит, что-то не так делаю. Если не играю – значит, нужно в каких-то моментах прибавлять. Для этого с недавних пор практически ежедневно я начал заниматься с личным тренером.

- То есть, после тренировки с командой, вы занимаетесь еще индивидуально?

- Да, нужно же что-то менять, двигаться дальше, раз результата нет. Иногда, конечно, тяжело, но, когда вечером после второй тренировки приезжаешь домой - получаешь определенное удовлетворение от накопившейся усталости. Надеюсь, это принесет свои плоды.

- На ваш взгляд, что мешает в целом молодым российским футболистам расти?

- Скажу так: молодым футболистам нужно играть. Неважно где. Просто играть – вот и все. Это мое мнение.