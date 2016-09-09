Денис Давыдов: "Хотел бы пожелать здоровья Дмитрию Тарасову"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" отметил, что может сыграть на любой позиции. По словам форварда, должна быть красивая и зрелищная игра.

– Мне все равно где играть в линии атаки, но комфортнее всего – оттянутого нападающего, – цитирует Давыдова euro-football.ru.



– В "Локомотив" вернулся Юрий Семин. Какие ожидания у вас от предстоящей игры?

– Это все-таки дерби, поэтому жду интересного матча. У нас не сыграет Фернанду, у "Локомотива" – Тарасов, это серьезно. Через вас хотел бы передать здоровья Дмитрию Тарасову. К сожалению, такие травмы – это часть футбола. Жду красивой и зрелищной игры и, конечно, верю, что победим.