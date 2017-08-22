Денис Черышев: "Слежу за трансферами "Зенита", ЦСКА и "Спартака"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев отметил, что со стороны наблюдает за чемпионатом России, информирует издание "Патриоты Нижнего". Хавбек подчеркнул, что не рассказывал никому в клубе о статусе посла Нижнего Новгорода на чемпионате мира-2018.

– Насколько вам близок российский футбол?

– Я слежу за положением дел в российских клубах: допустим, каких футболистов подписывает тот же "Зенит", кто ушел и кто пришел в "Спартак" и ЦСКА, какие изменения происходят в тренерских штабах ведущих российских команд. Во время сезона смотрю матчи премьер-лиги по телевизору, поэтому, можно сказать, в курсе основных российских футбольных событий. Но за российским чемпионатом наблюдаю, как говорится, только со стороны.

– Вас считают нижегородцем, потому что вы родились в Нижнем Новгороде. А что сейчас вас с ним связывает?

– Это мой родной город, хоть я давненько там и не был – года два-три точно, а возможно, и все пять. При этом наслышан, что за последние годы Нижний Новгород сильно изменился, причем в лучшую сторону. Мой отец регулярно наведывается на родину и по приезде в Испанию рассказывает мне все последние новости, показывает фото и видео. Знаю, что в городе идет активная подготовка к чемпионату мира 2018 года, строится новый футбольный стадион.

– Кстати, ваши одноклубники по "Вильярреалу" знают, что вас выбрали послом Нижнего Новгорода на чемпионате мира 2018 года?

– Сам я об этом ребятам в "Вильярреале" не рассказывал. Возможно, кто-то и знает, но во всяком случае меня они об этом никогда не спрашивали. Возможно, после чемпионата мира будет повод поговорить и на эту тему.