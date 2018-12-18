04:14 | Футбол — РПЛ

Денис Черышев: "Испанцы постоянно интересуются, кто на первом месте в чемпионате России"

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Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отметил, что после чемпионата мира-2018 в Европе очень сильно интересуются российским чемпионатом.

- Интересуются ли российским чемпионатом? Да, очень сильно. Весь мир теперь, наверное, знает Дзюбу. Зобнин, Головин, Мариро Фернандес, Акинфеев - тоже теперь на слуху, - приводит "МК" слова Черышева. - Испанцы постоянно спрашивают о них, интересуются, кто в чемпионате России на первом месте.

- И не ударили ведь в грязь лицом. Две победы ЦСКА над "Реалом" чего стоят! Может быть, и на футболистов из России возрастет спрос – до масштабов 90-х?

- Посмотрим. Зобниным интересовались лучшие клубы Европы. Хотя, быть может, его и в "Спартаке" все устраивает. Головин переехал в Монако, я играю здесь, Нойштедтер - в "Фенеребахче". Думаю, любому игроку хочется попробовать себя в Европе. 

Дополнительная информация

https://www.mk.ru/sport/2018/12/16/denis-cheryshev-ispancy-sprashivayut-o-basnoslovnykh-kontraktakh-v-zenite.html

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