Денис Черышев: "Ходили разговоры о моем переходе в "Зенит", но я хотел остаться в "Реале"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев отметил, что в сентябре может вернуться в заявку команды на матч чемпионата Испании, информирует издание "Патриоты Нижнего". Россиянин подчеркнул, что в будущем может сменить ла лигу на другое национальное первенство.

– В конце прошлого сезона вы пропустили из-за травмы. Удалось ли полностью восстановиться в межсезонье?

– Процесс восстановления идет планомерно, в середине августа я начал тренироваться уже в общей группе. Правда, некоторые упражнения еще не делаю – например, пока не иду в стыки. Но главное, что в целом восстановление прошло хорошо и на прошлой неделе врачи дали мне разрешение потихоньку приступить к работе с мячом.

– Когда ждать вашего появления в заявке команды на игру?

– Первая игра в новом сезоне у "Вильярреала" была против "Леванте" (0:1), но мое участие в ней не подразумевалось. Думаю, мне придется пропустить два-три тура чемпионата, а в сентябре, надеюсь, тренерский штаб начнет включать меня в заявку.

– В российских средствах массовой информации писали, что в свое время вами интересовался "Зенит", но вы отказались от этого предложения. Почему?

– Действительно, подобные разговоры ходили, вот только до серьезных переговоров дело не дошло. Главная причина в том, что у меня был действующий контракт с "Реалом" и после аренды в "Севилье" и "Вильярреале" мне хотелось остаться именно в "Королевском клубе".

– Ваша карьера складывается так, что на взрослом уровне вы выступали исключительно в испанском чемпионате. Вообще можете себя представить в каком-то другом чемпионате, кроме испанского?

– Не исключаю, что в какой-то момент может появиться интересное предложение от клубов другого чемпионата. Но сейчас для меня первостепенно сосредоточиться на своей нынешней команде – "Вильярреал", с которой летом прошлого года был подписан пятилетний контракт. Хочется побыстрее вернуться в строй и приносить пользу клубу, напомнить о себе.