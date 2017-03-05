Денис Бояринцев: "У "Краснодара" есть преимущество над "Спартаком"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с "Краснодаром", выразил уверенность в том, что команды покажут хороший футбол. По его словам, для спартаковцев это будет не самый простой выезд.

- "Краснодар" потерпел досадное поражение в Кубке России, которое может наложить отпечаток и на эту игру, - сказал Бояринцев. - Но в команде есть опытные ребята, надеюсь, они смогут выйти из сложившейся ситуации. "Краснодару" нужно брать реванш, нужно выигрывать.

"Спартак" оставил хорошее впечатление на сборах. Нас ждет интересный футбол. Для красно-белых это будет не самый простой выезд. Краснодарцам, конечно, будет легче, так как они уже провели несколько официальных игр, влились в ритм чемпионата. На мой взгляд, у "Краснодара" есть преимущество. Встреча будет сложной, однако я думаю, что "Спартаку" удастся выиграть с минимальным счетом. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"