Денис Бояринцев: "Спартаку" нужен не Рианчо, а человек из своей семьи"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился с "СЭ" мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо. Под руководством 58-летнего испанского специалиста москвичи провели четыре матча в трех турнирах: в Лиге Европы сыграли вничью с "Рейнджерс" (0:0), в 1/8 финала Олимп - Кубка России победили "Анжи" (1:0), в РПЛ поделили очки с "Рубином" (1:1) и уступили "Уралу" (1:2).

– Некорректно говорить, что из-за Рианчо у "Спартака" такие результаты, – отметил Бояринцев. – Но сейчас самый реальный кандидат для спасения ситуации – какой-то российский специалист, который будет именно из спартаковской семьи. Любой иностранец сейчас явно не помощник. Нужен человек, который знает, что такое "Спартак", который знаком с внутренней ситуацией. (Игорь Новиков)