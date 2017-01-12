Денис Бояринцев: "Самедов стоит тех денег, которые просит "Локомотив"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев отметил, что хавбек "Локомотива" Александр Самедов в случае перехода в красно-белую команду сможет провести отличный сезон. Ранее руководство "Локомотива" сообщило о том, что отпустит 32-летнего футболиста в другой клуб за прописанные в контракте пять миллионов евро.

– Желание Александра перейти в "Спартак" мне понятно, ведь он воспитанник клуба, – сказал Бояринцев. – Тем более, сейчас красно-белые занимают лидирующие позиции. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться в родной клуб и провести отличный сезон. Самедов "Спартаку" точно пригодится!

И в "Локомотиве" у него провальных сезонов не было. Его опыт поможет команде. Хотя железнодорожникам тоже невыгодно отдавать такого футболиста. Сложно сказать, смогут ли стороны в итоге найти компромисс. Думаю, что Самедов стоит тех денег, которые просит "Локомотив". (Любовь КОНЯЕВА)