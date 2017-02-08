Денис Бояринцев: "Переход Тигиева? Менеджмент "Спартака" опередил конкурентов"

Экс-полузащитник "Спартака" и бывший тренер Георгия Тигиева Денис Бояринцев прокомментировал переход защитника из "Анжи" в состав красно-белых. По его мнению, менеджмент московского клуба сработал быстрее конкурентов из других топ-клуб, подписав Тигиева.

- Тигиева я очень хорошо знаю, – сказал Бояринцев. – Брал его в дубль московского "Торпедо" два года назад. Хороший, перспективный парень. Могу охарактеризовать его только с самой лучшей стороны. Из дубля он пробился в основную команду, где дебютировал в основном составе в премьер-лиге. Как тренеру, который с ним работал, мне очень приятно, что Георгий пошел на такое повышение. Думаю, у него большое будущее, но, на мой взгляд, он должен выдержать ту серьезную конкуренцию, которая есть сейчас в "Спартаке".

– На какой позиции он способен лучше себя проявить?

– Парень обладает богатырским здоровьем и выносливостью. Его можно использовать и правым, и левым защитником, да и на позиции флангового полузащитника, думаю, он не затеряется. У Георгия поставленный удар, и он всегда уверенно подключается к атакам. Но позицию Тигиеву определит тренерский штаб "Спартака". Однозначно красно-белые его берут на перспективу. Менеджмент москвичей смотрит в будущее, и это правильно.

– В "Спартаке" сразу несколько молодых российских игроков, претендующих на попадание в основу.

– Да, очень приятно, что у красно-белых идет омоложение, причем ставка делается на российских футболистов. "Спартак-2"? Там тоже есть хорошие ребята, но Тигиев и Селихов – это ребята, которые уже понюхали пороху в премьер-лиге. Они – более готовый продукт. Если ребят из молодежной команды еще необходимо ждать, то Джикия, Селихов и Тигиев – ближайшее будущее "Спартака". Свои ребята станут появляться в составе красно-белых года через два-три.

– То есть красно-белые показывают, что не готовы ждать?

– Почему же? Это показывает, что спартаковский менеджмент работает на опережение. Уверен, от Селихова и Тигиева не отказались бы многие топ-клубы. Они опередили конкурентов. (Ярослав СУСОВ)