Денис Бояринцев – о возможном обмене Комбарова на Рауша: "Они похожи, только динамовец помоложе"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе защитника Дмитрия Комбарова из "Спартака" в "Динамо" в обмен на Константина Рауша.

- Такой шаг мне кажется равноценным, - говорит Бояринцев. - Комбаров и Рауш очень похожи друг на друга по манере игры, помимо действий в обороне они хорошо подключаются к атаке. Единственное – динамовец помоложе.

- Значит, дело в возрасте?

- Наверное, да. Может быть, тренер не видит Диму игроком основного состава и у них состоялся разговор об этом. Такие беседы обычно проводятся перед сезоном, особенно с опытными людьми, к которым можно причислить Комбарова. Возможно, по этой причине он решил отправиться за практикой в "Динамо".

- Рауш подойдет "Спартаку"?

- Если к футболисту есть интерес, значит, главный тренер видит его в основном составе. Рауш - достаточно мобилен, исходя из тактических соображений Карреры, думаю, что Константин в "Спартаке" придется ко двору.

31-летний Комбаров в сезоне 2017/18 провел за "Спартак" 36 матчей и отдал 5 голевых передач. 28-летний Рауш, перешедший в "Динамо" из "Кельна" в зимнее трансферное окно, провел 10 матчей за бело-голубых и сделал 3 голевые передачи. Оба защитника претендовали на попадание в состав сборной России на ЧМ-2018, но оказались вне заявки. (Иван ТОРОПЦЕВ)