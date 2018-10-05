Денис Бояринцев – о словах Федуна о доверии Каррере: "Руководство даст тренеру доработать до зимы"

Экс-хавбек "Спартака" Денис Бояринцев – о ситуации в московском клубе. В четверг после ничьей в матче 2-го тура Лиги Европы с "Вильярреалом" владелец красно-белых Леонид Федун на вопрос, верит ли он в главного тренера команды Массимо Карреру, ответил, что только в спортивный результат.

– Здесь все совершенно ясно, – отметил Бояринцев. – Руководство "Спартака" даст Каррере доработать до перерыва в чемпионате. А слова Федуна как раз этого и касаются. Если будут результаты, то итальянец продолжит работу. Если продолжатся неудачи в Лиге Европы и РПЛ, то руководство станет искать замену. (Игорь Новиков)