Денис Бояринцев: "Не думаю, что Карреру уволят перед Лигой Европы"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев выразил мнение, что после вылета красно-белых из Лиги чемпионов главный тренер команды Массимо Каррера вряд ли будет уволен. Накануне "Спартак" дома сыграл вничью с ПАОК и по сумме двух встреч (2:3) не смог пройти в следующий раунд главного клубного турнира Европы.

- Сложно сказать, как бы сложилась игра, если бы не удаление, - отметил Бояринцев. – Удаление внесло некоторые коррективы. Нужно отдать должное "Спартаку", что в меньшинстве пытался навязать сопернику свою игру. Голевых моментов было очень мало. Имея в запасе положительный для себя исход, греки играли по счету, в основном, контратаковали. Если бы "Спартак" забил гол, то потом сумел бы выстоять. Имеем то, что имеем.

- Карреру могут уволить из-за непопадания в ЛЧ?

- Навряд ли Каррера будут сейчас беспокоить, потому что впереди групповой этап Лиги Европы. А вот если уже там "Спартак" не выйдет из группы, тогда тучи будут сгущаться над Каррерой. Сейчас "Спартак" только вкатывается в сезон, выступает более-менее удачно. Конечно, руководство клуба недовольно вылетом из Лиги чемпионов, но вряд ли это скажется – не жду перемен в тренерском штабе. (Игорь НОВИКОВ)