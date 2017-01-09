Денис Бояринцев: "Любой клуб может оказаться на месте Томи"

Экс-футболист "Томи" Денис Бояринцев высказал мнение о ситуации в своем бывшем клубе. Сегодня появилась информация о том, что Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин расторгли контракты с томским клубом.

– Следите за "Томью"?

– В общих чертах слышу новости из стана команды. Что-то опять случилось?

– Трое ключевых игроков покинули команду...

– Ну, значит, там совсем плохо. Все повторяется – в мой сезон (2011/2012. – Прим. "СЭ") то же самое было, но в итоге все выплатили – нам в этом плане повезло. Но по поводу того, что происходит сейчас, повторюсь: если футболисты уходят – ситуация аховая.

– Стоит ли говорить о сокращении количества команд РФПЛ?

– А какой смысл? Совсем никого не останется. Такое может произойти в любой команде, и проблемы Томска не должны стать сигналом для сокращения участников. Я бы, наоборот, расширил! (Иван ОРЕХОВ)