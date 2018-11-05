12:46 | Футбол — РПЛ

Денис Бояринцев: "Из Глушакова делают крайнего. Это абсолютно неправильно"

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Экс-полузащитник "Спартака"  Денис Бояринцев выразил "СЭ" свое мнение по поводу негативного отношение фанатов красно-белых к капитану команды Денису Глушакову, которого трибуны освистывали и оскорбляли по ходу домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2).

– Мне кажется, что это абсолютно неправильная реакция. Такое ощущение, что из Дениса крайнего делают, – сказал Бояринцев. – Такие моменты наоборот должны сплачивать. Ведь важен результат команды, а чем дальше такой скрытый конфликт будет продолжаться, тем хуже будет для общего дела. Конечно, нужно находить какой-то компромисс и делать результат. И в еврокубках, и во внутреннем чемпионате дела складываются не очень. Пока такие конфликты есть, хороших результатов от команды ждать не стоит. (Игорь Новиков)

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/glushakov-ushel-v-razdevalku-pod-oskorbleniya-bolelschikov-1475506/

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