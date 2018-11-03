"Деньги, алкоголь и безнаказанность". Евгений Левченко - о Кокорине и Мамаеве

Бывший полузащитник "Сатурна" и сборной Украины, футбольный эксперт Евгений Левченко – о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, для меня является совершенным неадекватом, – сказал Левченко в эфире программы "Вацко Light". – Они и раньше пистолетами махали, стреляли, постоянно гоняли с превышением скорости. Я сам гонял раньше, но то, что они вытворяют пьяные или под психотропными препаратами... То, что они учинили – это просто вопиюще. Вижу посты в Инстаграме, где люди пытаются их защищать, что они благотворительностью занимаются, они такие хорошие... Для меня это абсолютно непонятно. Передайте эти документы в полицию – пусть полиция решает. Если бы они побили обычных людей – многое сошло бы на нет. А тут нарвались не на тех. Мотивы такого поведения? Деньги, алкоголь и безнаказанность. Мне кажется, "Зенит" будет до конца защищать Кокорина. Потому что "своих не бросаем". А Мамаеву придется посложнее.

Напомним, футболисты сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".