Денежную компенсацию за игру Олега Шатова против "Зенита" клуб направит на развитие Академии

"Зенит" выступил с пресс-релизом, объяснив, куда будет направлены средства, полученные за участие в матче с санкт-петербургской командой полузащитника Олега Шатова. Футболист принадлежит "Зениту", а минувшей зимой на правах аренды перешел в "Краснодар". Он сыграл против сине-бело-голубых в апрельском матче чемпионата России (краснодарцы победили со счетом 1:0).

– Условия арендного соглашения с ФК "Краснодар" предусматривали возможность Олегу Шатову выйти на поле против "Зенита", при этом петербургский клуб получит денежную компенсацию (порядка 10 миллионов рублей), – говорится в пресс-релизе. – Все средства будут инвестированы в Академию "Зенита".

Клуб планирует закупить современное тренировочное оборудование – систему GPS-трекинга CATAPULT, позволяющую отслеживать и контролировать тренировки спортсменов c помощью технологии беспроводного и портативного нательного сенсора.

Также в Академии "Зенита" будет установлено несколько комплексов системы SPRINT для тренировок под нагрузками и тестирования линейных ускорений в полевых и специфических условиях. Тренажеры оснащены роботизированной технологией сопротивления и обеспечивают полностью контролируемую переменную динамику во время тренировок. Такие технологии позволят тренерам Академии измерять мощность, силу и скорость футболистов с высокой точностью, все данные будут выводиться на тренерский пульт для информирования в реальном времени и анализа.

– В случае участия в игре "Арсенал" – "Зенит" игрока нашего клуба Артема Дзюбы, находящегося в аренде в тульской команде, полученная компенсация также будет направлена на развитие Академии, – также отмечается в пресс-релизе.

– При составлении арендных соглашений клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артему Дзюбе играть против "Зенита", – сказал, в свою очередь, пресс-атташе "Зенита" Антон Макаренко. – Стороны сумели найти компромисс и сбалансирчерновать интересы каждого: у футболистов – это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для "Зенита" – оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодежный петербуржский футбол. Нам нужны новые Скроботовы". (Гоша ЧЕРНОВ)