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Дельвин Ндинга: "Всегда приятно начинать сбор с победы"

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Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга остался доволен победой над второй командой "Вердера" (2:0). Также он признался, что помогает адаптироваться Александру Коре, проходящему просмотр в московской команде.

- Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу, - цитирует пресс-служба клуба Ндинга. - Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.

- В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?

- Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14548

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