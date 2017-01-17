Дельвин Ндинга: "Всегда приятно начинать сбор с победы"

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга остался доволен победой над второй командой "Вердера" (2:0). Также он признался, что помогает адаптироваться Александру Коре, проходящему просмотр в московской команде.

- Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу, - цитирует пресс-служба клуба Ндинга. - Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.

- В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?

- Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.