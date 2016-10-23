Дельвен Ндинга: "Локомотив" должен быть в тройке лучших"

Полузащитник "Локомотива" Дельвен Ндинга после победы над ЦСКА (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что, несмотря на результат, команда не показала свой лучший футбол в этой встрече. Также хавбек отметил, что "Локомотив" должен быть в тройке сильнейших, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

- Это была большая победа, - подчеркнул Ндинга. - Мы уже давно не выигрывали. У нас была отличная мотивация на это дерби, и мы победили.

- Ваш главный тренер Юрий Семин сказал, что "Локомотив" сегодня покажет свой лучший футбол. Как считаете, вам это удалось?

- Нет. Мы можем намного больше и будем это доказывать от матча к матчу. Наша игра еще обязательно улучшится.

- Теперь стоит ждать победной серии?

- Не стану такого говорить. Но мы продолжим усердно работать ради этого. Надеюсь, мы продолжим брать по три очка в каждом матче.

- Вы все еще в нижней части турнирной таблицы. Это ваш уровень?

- Конечно, нет. "Локомотив" - большой клуб с большим бюджетом, и мы должны быть в тройке лучших.