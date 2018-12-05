"Дело пьяных футболистов: два месяца за решеткой". Эфир Андрея Малахова о Кокорине и Мамаеве

В среду, 5 декабря, в Тверском районном суде Москвы прошло рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга полузащитника кубанского клуба, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Решение: оставить обвиняемых по делам о двух драках в центре Москвы под стражей до 8 февраля 2019 года.

Сразу после этого на телеканале "Россия 1" состоялся "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Название программы – "Дело пьяных футболистов: два месяца за решеткой". В студию из суда приехала мать братьев Кокориных – Светлана. В ходе эфира были показаны видеообращения футболистов и тренера "Зенита", участников чемпионата мира-2018 в составе сборной России полузащитника "Спартака" Александра Самедова и форварда "Локомотива", экс-нападающего "Краснодара" Федора Смолова, а также известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Гости студии – известные в прошлом игроки, артисты и звезды.