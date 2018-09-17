Дело о банкротстве "Тосно" будет изучено 22 октября

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 октября начнет рассмотрение заявления "Тосно" о банкротстве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Электронное правосудие".

"Принять заявление АНО "Футбольный клуб "Тосно" о признании ее несостоятельной (банкротом)... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику, вопроса о введении процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего, определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 22 октября 2018 года в 10 часов 10 мин", - говорится в определении арбитража.

В августе арбитраж Петербурга вернул "Тосно" заявление о банкротстве, поскольку футбольный клуб не устранил в установленный срок процессуальные нарушения, допущенные при его подаче.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит три иска о взыскании с футбольного клуба "Тосно" задолженности на общую сумму более 100 миллионов рублей. Также в сентябре суд зарегистрировал иск спортивного комплекса "Петровский" о взыскании с клуба около 13 миллионов рублей, дата слушаний пока не назначена.

"Тосно" в прошлом сезоне выиграл Кубок России и вылетел из РПЛ. В конце мая клуб не прошел лицензирование и прекратил свое существование.