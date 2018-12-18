Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе - следователь

Следствие по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, а также брата форварда Кирилла Кокорина и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого будет завершено и направлено в суд в январе. Об этом сообщил следователь в ходе заседании Мосгорсуда.

Сегодня рассмматривается жалоба на продление срока ареста Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда.

- Содержание обвиняемых под стражей необходимо для совершения ряда действий. Следствие по делу будет завершено и передано в суд в январе, - заявил следователь в ходе заседания.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

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