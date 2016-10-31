"Дело Еременко" УЕФА рассмотрит 10 ноября

Сегодня УЕФА подтвердил, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет этой организации рассмотрит дисциплинарное дело полузащитника ЦСКА Романа Еременко 10 ноября.

"Сам футболист будет присутствовать на слушании дела", – сообщили "СЭ" в УЕФА. (Александр БОБРОВ)

Напомним, игрок сборной Финляндии 6 октября был отстранен от футбола на 30 дней. Основной причиной такого решения СМИ называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет нет.