"Дело Еременко" УЕФА рассмотрит 10 ноября

Сегодня УЕФА подтвердил, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет этой организации рассмотрит дисциплинарное дело полузащитника ЦСКА Романа Еременко 10 ноября.
"Сам футболист будет присутствовать на слушании дела", – сообщили "СЭ" в УЕФА. (Александр БОБРОВ)
Напомним, игрок сборной Финляндии 6 октября был отстранен от футбола на 30 дней. Основной причиной такого решения СМИ называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет нет.
Alex1507
говорят подсыпали котиков. чуть-чуть. он даже не заметил когда и кто подсыпал.просто пил и пил в клубе.
15:30