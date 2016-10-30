Делегат встречи "Урал" – "Терек" не стал комментировать игру в Екатеринбурге

Делегат матча Николай Левин отказался комментировать встречу 12-го тура премьер-лиги "Урал" – "Терек" (1:4). В перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.
"Не даю каких-либо комментариев", – заявил Левин. (Любовь КОНЯЕВА)
От 3,15 до 17,00. как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек" //
Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени
Владимир 0404
А что тут комментировать и так всё понятно
17:06
Slim Taller
А что он будет комментировать?! Что-бы потом,как Емельяненко,в мокрых штанах ходить?!
17:03
Jean4
Квартиру напротив Депардье получил. Соседи теперь.)
16:47
Chibisov
Завтра инспектор матча станет почетным жителем грозного)А так же почетным жителем екатеринбурга)
16:45