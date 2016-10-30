16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Делегат встречи "Урал" – "Терек" не стал комментировать игру в Екатеринбурге

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Делегат матча Николай Левин отказался комментировать встречу 12-го тура премьер-лиги "Урал""Терек" (1:4). В перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

"Не даю каких-либо комментариев", – заявил Левин. (Любовь КОНЯЕВА)

От 3,15 до 17,00. как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек" //
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Владимир 0404

А что тут комментировать и так всё понятно

17:06

Slim Taller

А что он будет комментировать?! Что-бы потом,как Емельяненко,в мокрых штанах ходить?!

17:03

Jean4

Квартиру напротив Депардье получил. Соседи теперь.)

16:47

Chibisov

Завтра инспектор матча станет почетным жителем грозного)А так же почетным жителем екатеринбурга)

16:45

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