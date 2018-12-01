Делегат матча "Енисей" - "Ахмат" рассказал, при каком условии игра может не состояться

Твиттер "Енисея" приводит слова делегата матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат". Он рассказал, при какой температуре одна из команд может отказаться от игры.

– Готовимся к проведению матча, следующий замер будет произведен за час до начала игры, - сказал делегат. - В случае, если температура будет ниже -15 °С, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле.

Начало матча запланировано на 13.00 по московскому времени.

Делегат матча #ЕнисейАхмат:



– Готовимся к проведению матча, следующий замер будет произведен за час до начала игры. В случае, если температура будет ниже -15 °С, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле. pic.twitter.com/ZustkQLU6O – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.

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