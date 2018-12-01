09:25 | Футбол — РПЛ

Делегат матча "Енисей" - "Ахмат" рассказал, при каком условии игра может не состояться

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Твиттер "Енисея" приводит слова делегата матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат". Он рассказал, при какой температуре одна из команд может отказаться от игры.

– Готовимся к проведению матча, следующий замер будет произведен за час до начала игры, - сказал делегат. - В случае, если температура будет ниже -15 °С, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле.

Начало матча запланировано на 13.00 по московскому времени.

 

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Енисей - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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